تجمع أوبك بلس يقرر استمرار خفض إنتاج النفط خلال يونيو المقبل

قررت دول تجمع بلس المصدرة للنفط استمرار العمل بقرار خفض إنتاجها النفطي لمدة 3 شهور إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، وهو ما يعني استمرار نقص المعروض في السوق مما يمكن أن يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع.

وأوصت لجنة أعضاء رئيسية تقودها المملكة العربية السعودية بعدم تغيير سياسة الإنتاج خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس. ويعني ذلك استمرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل.

وأدى قرار تجمع أوبك بلس الذي يضم 22 دولة مصدرة للنفط إلى جانب المرونة المفاجئة للطلب على الوقود إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى حوالي 90 دولارا للبرميل في تعاملات بورصة لندن اليوم الأربعاء وهو أعلى مستوى له منذ حوالي عام.

يأتي ذلك في الوقت الذي دفع فيه الصراع المستمر في الشرق الأوسط أسعار العقود الآجلة إلى مزيد من الارتفاع.

وفي بغداد قال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، إن "وزير النفط العراقي حيان عبد الغني شارك في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج الذي عقد اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وتقرر التوصية بالإبقاء على مستويات الإنتاج التي أقرت في الاجتماع السابق حتى شهر يونيو المقبل من دون تغير".

ولفت إلى "التأكيد على أهمية الإبقاء على مستويات الإنتاج المقررة سابقاً إلى جانب التزام الدول الأعضاء من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية".

وذكر أن الدول الأعضاء اتفقت على عقد الاجتماع المقبل في الأول من يونيو المقبل.