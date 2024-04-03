شهدت شركة جنرال موتورز وموزيعها تراجعا على أساس سنوي بواقع 5ر1% في الربع الأول من 2024، حيث سلموا ما إجماليه 594 ألفا و233 مركبة في الولايات المتحدة.



ويعزى التراجع إلى انخفاض في عمليات تسليم السيارات.



ولكن مبيعات التجزئة الربع سنوية ارتفعت بواقع 6 % على أساس سنوي.



وقالت ماريسا ويست، نائب الرئيس الأول لشركة جنرال موتورز ورئيسة أمريكا الشمالية "اكتسبت جنرال موتورز حصة سوقية في سوق التجزئة على أساس سنوي وأن الأسعار ومخزوناتنا في حالة جيدة مع اقتراب الربيع، ويرتفع الإنتاج وعمليات تسليم منصة بطاريات ألتيوم للسيارات الكهربائية، بقيادة كاديلك ليريك. نحن نسير وفق الخطة".



ومن المقرر الإبلاغ عن نتائج مبيعات الربع الثاني لجنرال موتورز في الثاني من يوليو.