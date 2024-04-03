لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب حوالي 60 آخرين نتيجة الزلزال الشديد قبالة سواحل تايوان.

جاء هذا وفقا لما أكدته هيئة الإطفاء الوطنية في الجزيرة اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى ذلك، تضررت العديد من المباني بشدة.

وهز زلزال بقوة 2ر7 درجة على مقياس ريختر تايوان، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية، مما أدى إلى تشكل أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى بعض الجزر في جنوب غرب اليابان.

ووقع الزلزال الساعة 0758 صباحا بالتوقيت المحلي (2358 بتوقيت جرينتش الثلاثاء) على عمق 5ر15 كيلومتر. وقالت إدارة الأرصاد إن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان. وأعقب ذلك العديد من الهزات الارتدادية القوية بما في ذلك هزة بقوة 5ر6 درجة.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 4ر7 درجة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض المباني في هوالين تضررت بشدة بسبب الهزات العنيفة. وأظهرت الصور مبنى منهارا متعدد الطوابق.

وتم تعليق خدمة القطارات عالية السرعة، وفقا لتقارير محلية، كما تم تعليق خدمة النقل الجماعي السريع في المدن الكبرى، بما في ذلك تايبيه.

وفي مدينة نيو تايبيه، التي تحيط بالعاصمة في شمال الجزيرة، انهار مستودع مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، حسبما ذكرت عدة وسائل إعلام. وجرى الإبلاغ أيضا عن وقوع أضرار في مناطق أخرى من الجزيرة. ووفقا لشهود العيان ، كان الزلزال محسوسا بوضوح في تايبيه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية في تحذير إنه "بناء على المعايير الأولية للزلزال... موجات تسونامي الخطرة ممكنة للسواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن موجة تسونامي صغيرة وصلت إلى جزر يوناجوني وإيشيجاكي ومياكو اليابانية القريبة في مقاطعة أوكيناوا، حيث حذرت من احتمال حدوث تسونامي أكبر يصل إلى 3 أمتار.

وأوقفت شركة "تي إس إم سي" الرئيسية لتصنيع أشباه الموصلات في تايوان الإنتاج.

ووفقا لتقارير، كانت "تي إس إم سي" تتحقق من حالة خط الإنتاج الخاص بها بعد إجلاء العمال أثناء الزلزال.

وأصدرت لجنة السلامة النووية الرسمية إشعارا في الساعة 0822 صباحا يفيد بأن محطة مانشان للطاقة النووية في مقاطعة بينجتونج جنوبا استمرت في العمل بشكل طبيعي بعد الهزة.

وأنشأت الرئيسة التايوانية تساي إينج وين مكتبا للاستجابة للطوارئ وقالت إنه سيتم إرسال الجيش إلى المناطق التي ضربها الزلزال للقيام بعمليات الإغاثة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا هو أعنف زلزال يضرب تايوان منذ عام 1999.

وفي أيلول/سبتمبر 1999 ، تعرضت جزيرة تايوان المعرضة للزلازل، والتي تقع على الحدود بين الصفيحة الأوراسية وصفيحة بحر الفلبين ، لزلزال بقوة 3ر7 درجة خلف أكثر من 2400 قتيل.