جانتس يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل سبتمبر المقبل

دعا الوزير في مجلس الحرب الإٍسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى الحاجة للحفاظ على الوحدة و"تجديد الثقة في الحكومة".



وهذه هى المرة الأولى التي يوجه فيها جانتس مثل هذه الدعوة منذ الانضمام إلى الحكومة على أساس طارئ عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وقال جانتس، في كلمة متلفزة: "يتعين علينا الاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في شهر سبتمبر بعد قرابة عام من الحرب".



وأضاف "تحديد مثل هذا الموعد سوف يسمح لنا بمواصلة الجهد العسكري بينما نشير لمواطني إسرائيل إلى أننا سوف نجدد قريبا ثقتهم فينا".



وتابع جانتس أنه ناقش هذه المسالة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة ويعتزم مواصلة عمل ذلك.



وذكر جانتس أيضا أن إجراء انتخابات مبكرة سوف يعطي إسرائيل الشرعية الدولية متكهنا فيما يبدو بأن هذه الانتخابات سوف تؤدي إلى طرد الأحزاب اليمينية المتطرفة من دوائر السلطة.



كان نتنياهو قد عارض مرارا احتمال إجراء انتخابات، زاعما أنها سوف تمنع إسرائيل من هزيمة حماس وستصيب بالشلل محادثات خاصة بالمحتجزين، وسوف تتسبب في زيادة التصدعات الاجتماعية.



ويتظاهر الآلاف من الإسرائيليين منذ يوم السبت الماضي في القدس ضد الحكومة، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.