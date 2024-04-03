جوجل تطور ميزة أمان جديدة لمتصفح كروم

أعلنت شركة جوجل، عن تطوير ميزة أمان جديدة لمتصفح كروم تعرف باسم بيانات جلسة العمل المرتبطة بالجهاز، وذلك لربط ملفات تعريف الارتباط بجهاز معين، ما يمنع سرقتها واستخدامها لاختراق حسابات المستخدمين.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الميزة الجديدة تهدف إلى تعطيل سرقة ملفات تعريف الارتباط من خلال ربط جلسات المصادقة بالجهاز، ما يحول دون نجاح البرامج الضارة في سرقة الملفات، مشيرة إلى أنها تعمل على تمكين هذه الميزة لمستخدمي جوجل وورك بليس وجوجل كلاود لتوفير مستوى آخر من أمان الحساب.

وتستخدم مواقع الويب ملفات تعريف الارتباط لتذكر معلومات التصفح والتفضيلات، إلى جانب تسجيل الدخول تلقائيا إلى خدمة أو موقع ويب.

وتنشأ ملفات تعريف الارتباط بعد تسجيل الدخول للخدمة والتحقق من المصادقة المتعددة العوامل، ما يسمح لها بتجاوز المصادقة المتعددة في عمليات تسجيل الدخول المستقبلية، كما يستخدم المهاجمون برمجيات ضارة لسرقة ملفات تعريف الارتباط من أجل التحايل على مطالبات المصادقة المتعددة العوامل لسرقة الحسابات المرتبطة.