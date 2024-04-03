تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى 34% قبل إجراء الانتخابات البرلمانية

خلص استطلاع مشترك أجرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء وتلفزيون يونهاب للأخبار اليوم الأربعاء أن شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تراجعت إلى 34% ، وذلك في ظل استعداد البلاد لإجراء الانتخابات البرلمانية الأسبوع المقبل.

وأوضح الاستطلاع أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و حزب سلطة الشعب الحاكم سوف يحصلان على 41% و30% في الانتخابات، في حال أجريت الانتخابات غدا.

Tكما أظهر الاستطلاع أن 80% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن عزمهم الإدلاء بأصواتهم، مما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بنسبة 72% في شباط/فبراير الماضي و 74 % في مارس الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة شعبية يون بلغت 34% مقارنة بـ 39% في الاستطلاع السابق. في حين ارتفعت نسبة التقييم السلبي بواقع 5 نقاط مئوية على أساس شهري لتصل إلى 61%.