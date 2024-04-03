حزب نتنياهو يرفض دعوة جانتس لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل في سبتمبر

رفض حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوة الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس لإجراء انتخابات في سبتمبر، قائلا إن الحكومة ستظل قائمة "حتى تحقيق كل أهداف الحرب"، وفق زعمه.



وقال الحزب: "في هذه اللحظة المصيرية بالنسبة لدولة إسرائيل وفي وسط الحرب، يتعين على بيني جانتس التوقف عن الانخراط في السياسات غير المهمة لمجرد أن حزبه يتفكك".



وأضاف "إجراء انتخابات مبكرة سوف يؤدي حتما إلى شلل في الحرب وانقسام اجتماعي إضافة إلى إلحاق الضرر بهدف الجيش الخاص بغزة، رفح، ويوجه ضربة قاتلة لفرص التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن"، وفق تعبيره.



من جهة أخرى، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إن موعد إجراء انتخابات في سبتمبر بعيد جدا ويتعين استبدال الحكومة الحالية في وقت أقرب بكثير.



وأضاف لابيد في بيان: "هناك حاجة لترحل هذه الحكومة بأسرع مايمكن حتى نتمكن من إعادة الرهائن والأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم وهزيمة حماس، والتأكد من أن هناك شخصا ما يهتم بالطبقة الوسطى الإسرائيلية"، حسب قوله.



وكان جانتس قد دعا اليوم الأربعاء إلى إجراء انتخابات في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى الحاجة للحفاظ على الوحدة و"تجديد الثقة في الحكومة".



وهذه هى المرة الأولى التي يوجه فيها جانتس مثل هذه الدعوة منذ الانضمام إلى الحكومة على أساس طارئ عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".