مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر

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لقي عنصر جنائى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته فى واقعة إطلاق النيران على أحد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية بالأقصر مما أدى إلى استشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.

تم استهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه. وضُبط بحوزته (بندقية آلية، طلقات).

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.