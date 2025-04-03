لافروف في اجتماع مع وزراء خارجية الساحل الإفريقي: نتطلع لإنشاء بنية أمنية جديدة بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، استعداد روسيا لتقديم المساعدة الشاملة لـ"تحالف دول الساحل" في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.

وأكد لافروف عقب اجتماع مع وزراء خارجية "تحالف دول الساحل" الأفريقي في موسكو اليوم أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة للاتحاد في جميع مجالات أنشطته الثلاثة ذات الأولوية. وهي، أولًا، الدفاع والأمن، وثانيًا، الاقتصاد، وثالثًا، الدبلوماسية من حيث المشاركة في العمليات الدولية"ـ حسب وكالة الانباء الروسية سبوتنك.

وأوضح لافروف أن روسيا ترى أن إنشاء تحالف دول الساحل هو تطلعا لإنشاء بنية أمنية جديدة في المنطقة.

وزعم لافروف أن نظام كييف، بتواطؤ من رعاته الغربيين، يدعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.

وأكد لافروف أن روسيا ستساعد دول الساحل على زيادة قدرتها القتالية وتطوير قواتها المسلحة وتدريب وكالات إنفاذ القانون.

وأشار لافروف إلى أن الاجتماعات الرباعية بصيغة "روسيا - تحالف دول الساحل" ستكون منتظمة وستعقد مرة واحدة في السنة.

خلال الاجتماع أكد وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، أن بلاده تعتبر أوكرانيا دولة إرهابية، بسبب دعمها للمسلحين في منطقة الساحل.

وقال عبد الله ديوب: "بعض الدول تساعد هؤلاء الإرهابيين في منطقة الساحل، وتدعمهم. على سبيل المثال، أوكرانيا. بالنسبة لنا، أوكرانيا دولة إرهابية".

كان رؤساء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وقعوا في يوليو الماضي في عاصمة النيجر، ميثاقا لإنشاء اتحاد دول الساحل، الذي ينص على تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني.