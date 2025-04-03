 إصابة شابين في حادث انقلاب سيارة واشتعالها بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شابين في حادث انقلاب سيارة واشتعالها بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 2:04 ص | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 2:04 ص

أُصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية القصر - الموشية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، ما أدى إلى اشتعال النيران بها.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمركز الداخلة واشتعال النيران بها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق وإنقاذ المصابين وإخراجهما من السيارة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وهما، أحمد محمد أحمد فرج (20 عامًا)، أحمد رمضان محمد حسن صالح (20 عامًا).


وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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