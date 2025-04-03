بريطانيا: هيئة الجمعيات الخيرية تحقق في نزاع داخل مجلس إدارة مؤسسة خيرية إفريقية

فتحت هيئة الجمعيات الخيرية في بريطانيا اليوم الخميس، تحقيقا في خلاف داخل مؤسسة خيرية أفريقية شارك في تأسيسها الأمير هاري، وذلك بعد أسبوع من استقالة الأمير وأمناء آخرين بسبب نزاع مع رئيسة المؤسسة.

وساد الجدل داخل منظمة سينتيبيل التي تقدم الدعم للشباب في بوتسوانا وليسوتو منذ استقالة الأمير هاري بشكل مفاجئ في 26 مارس الماضي، والتي قالت إنه لم يعد بالإمكان إصلاح العلاقة بين مجلس الإدارة ورئيسته.

واتهمت رئيسة مجلس الإدارة صوفي تشانداوكا الأمير هاري في وقت لاحق بتنظيم حملة تنمر ومضايقة لمحاولة إجبارها على الخروج من المنظمة.

وقالت هيئة الجمعيات الخيرية اليوم الخميس، إنها "على اتصال مباشر" مع الأطراف من كلا الجانبين لجمع الأدلة في قضية الامتثال المطروحة عليها.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "سينصب تركيز الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع اختصاصها القانوني، على تحديد ما إذا كان أمناء المؤسسة الخيرية الحاليون والسابقون، ومن بينهم رئيسها، قد أدوا واجباتهم ومسئولياتهم بموجب قانون الأعمال الخيرية".

وفي مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية يوم الأحد الماضي، وجهت تشانداوكا عدة انتقادات لهاري، متحدثة عن تأثير عقد الأمير مع شبكة نتفليكس على حملة مجدولة لجمع الأموال للمنظمة وكيف أصبحت حادثة تتعلق بزوجته ميجان دوقة ساسكس، مصدرا للانقسام.

يشار إلى أن هاري شارك في تأسيس منظمة سينتيبيل منذ نحو 20 عاما تخليدا لذكرى والدته الراحلة الأميرة ديانا.