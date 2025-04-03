أعلنت النمسا، اليوم الخميس، إغلاق حدودها منعا لتفشي وباء.

وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية، إغلاق 21 معبرا حدوديا مع المجر، إلى جانب معبرين مع سلوفاكيا اعتبارا من السبت المقبل الموافق 5 أبريل الجاري، لمنع دخول مرض الحمى القلاعية إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة أنها ستعزز انتشار قوات الشرطة على المعابر الرئيسية للحد من انتشار المرض، مؤكدة أنها لن تقدم تفاصيل إضافية حول إجراءات التفتيش، وفقا لموقع "TVPWorld".

ويأتي هذا القرار بعد تفشي المرض شديد العدوى في المجر لأول مرة منذ 50 عاما، مما دفعها إلى نشر قوات وتنفيذ عمليات تطهير في المناطق الحدودية مع سلوفاكيا والنمسا. كما أعلنت سلوفاكيا حالة الطوارئ عقب اكتشاف إصابات في ثلاث مزارع.

يُذكر أن الحمى القلاعية، رغم عدم خطورتها على البشر، تصيب الماشية والحيوانات ذات الظلف المشقوق، مما قد يؤدي إلى فرض قيود تجارية وإعدام بعض الماشية.