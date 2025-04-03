ترامب يلاحظ تعاونا جيدا من قبل روسيا وأوكرانيا بشأن السلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تلاحظ تعاونا جيدا من موسكو وكييف في الجهود الرامية إلى حل النزاع المستمر في أوكرانيا.



قال ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "أعتقد أننا نشهد تعاونا جيدا من روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "علينا أن نوقف النزاع، إنها مسألة إنسانية، إنه أمر فظيع"، مؤكدا أن "النزاع في أوكرانيا ما كان ليبدأ لو كان رئيسا للولايات المتحدة".

وأعرب ترامب أيضا عن قلقه إزاء حجم الخسائر في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن "الآلاف من الناس يموتون كل يوم من الروس والأوكرانيين، ويجب أن يتوقف هذا النزاع."

في يوم 18 مارس الحالي، أجرى الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف، تركز الحديث خلالها على وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.