قناة إسرائيلية تدعي مقتل 17 من علماء الذرة في إيران

ادعت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، مقتل 17 عالما من علماء الذرة الإيرانيين خلال الحرب بين البلدين التي تدخل يومها التاسع.

وذكرت القناة أنه في "هذه الليلة (مساء الجمعة) قتل عالم نووي بارز خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، ومعه عالمان نوويان آخران، ليصل عدد القتلى من العلماء الإيرانيين إلى 17".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن "هدف الاغتيال ليلة أمس في العاصمة طهران داخل إحدى الشقق، كان عالم نووي، وقُتل معه عالمان آخران"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن العالم النووي الإيراني المختص في الأسلحة والذي قتل خلال هجوم إسرائيلي ليلة أمس الجمعة على إحدى الشقق في طهران، هو "إيثار طبطبائي كمشة" ومعه زوجته.

وحتى الساعة 10:29 (ت.ج) لم تعلق إيران على ما ادعته القناة الإسرائيلية.

والجمعة، رجحت إسرائيل اغتيال عالم نووي إيراني بقصف شقته بطائرة مسيرة وسط طهران.

وقالت يديعوت أحرونوت: "هاجمت طائرة إسرائيلية مسيرة شقة في منطقة جيشا وسط طهران، وكان الهدف عالما نوويًا".

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، تم اغتيال عالم نووي إيراني آخر، على ما يبدو مع اثنين من مساعديه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسبق لإسرائيل أن أعلنت رسميا اغتيال 10 علماء نوويين إيرانيين في هجمات متفرقة في إيران.

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي، هجوما واسعا على إيران استهدف منشآت نووية، وقواعد صاروخية، وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين حتى الآن.

ووفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية السبت، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين، معظمهم مدنيون.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام عبرية بينها "القناة 12"، إلى مقتل 26 شخصا، بينما كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية الجمعة، عن إصابة 2517 إسرائيليا بينهم 21 حالة خطيرة و103 متوسطة، جراء الصواريخ الإيرانية.

ووفق مراقبين قالوا إن الخسائر الإسرائيلية أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية أو نتائج ذلك، وهو ما يرشح الإحصائية للارتفاع.