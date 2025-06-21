باحثون: نحو 600 وفاة متوقعة جراء موجة الحر بالمملكة المتحدة

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وجد باحثون، أن نحو 600 شخص في إنجلترا وويلز من المتوقع أن يتوفوا نتيجة موجة الحر الأسبوع الجاري.

واستخدم الخبراء في كلية لندن للصحة العامة والاستوائية، وكلية إمبريال لندن، بيانات بريطانية جرى جمعها على مدار عقود لتوقع حالات الوفاة الزائدة خلال درجات الحرارة الحارة من الخميس إلى الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، بأن الدراسة التي نشرت اليوم السبت، تتوقع أن نحو 570 شخصا سوف يتوفون من الحر على مدار الأربعة أيام.

ويقدر أن الوفيات الزائدة سوف تصل لذروتها اليوم السبت، عندما تصل الحرارة لأعلى شدتها.

ومن المتوقع أن لندن سوف تشهد أكبر عدد من الوفيات الزائدة بتسجيل 129 وفاة.

وقال الباحثون، إن تقييمهم يلقي الضوء على كيف أن الحر الشديد يشكل تهديدا متناميا للصحة العامة في المملكة المتحدة.