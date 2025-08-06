تراجع مخزون النفط في أمريكا بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجعا بأكثر من المتوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في أول أغسطس الحالي بواقع 3 ملايين برميل، بعد ارتفاعه في الأسبوع السابق بمقدار 7ر7 مليون برميل، في حين كان المحللون قد توقعوا تراجعا بمقدار 1ر1 مليون برميل فقط.

وفي ظل التراجع الأكبر من المتوقع، أصبح المخزون 7ر423 مليون برميل أي بما يقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بواقع 3ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 1% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 16% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.