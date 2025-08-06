 المقاولون العرب يعلن تعاقده مع المهاجم النيجيري بنجامين أكور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المقاولون العرب يعلن تعاقده مع المهاجم النيجيري بنجامين أكور

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 9:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أغسطس 2025 - 9:42 م

نجح مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح في إنهاء إجراءات ضم المهاجم النيجيري بنجامين أكور قادما من فريق الكرخ العراقي حيث وقع اللاعب على عقد لمدة موسمين.

ويعد بنجامين من أبرز المهاجمين في الدوري العراقي الموسمين الماضيين وكان محط أنظار عدد من الأندية لما يتمتع به من قدرات هجومية مميزة وأنهى نادي المقاولون المفاوضات بنجاح وتم قيد اللاعب في قائمة الفريق ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على العقد بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة والكابتن طلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم المهاجم النيجيري في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الكابتن محمد مكي.


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