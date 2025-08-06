روبيو: أمريكا ستتخذ قرارا بشأن عقوبات روسيا في القريب العاجل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يأمل في الإدلاء بتصريحات في وقت لاحق من اليوم الأربعاء يعلن فيها ما إذا كانت العقوبات المحتملة على روسيا ستصدر هذا الأسبوع.

وأضاف أنه تحدث إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وهو في طريقه للعودة من رحلة إلى روسيا، وإنه سيجري المزيد من المناقشات على مدار اليوم، وفقا لوكالة رويترز.

وسئل عما إذا كانت العقوبات على روسيا ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال روبيو "سوف نتحدث باستفاضة عن هذا في وقت لاحق من اليوم"، مضيفا أنه يأمل في الإدلاء بتصريحات تتضمن بعض الإعلانات في القريب العاجل.

وقالت روسيا في وقت سابق إن ويتكوف أجرى محادثات "مفيدة وبناءة" مع الرئيس فلاديمير بوتين، قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا أو التعرض لعقوبات جديدة.