سوريا: اعتقال ابن عم بشار الأسد بتهم تهريب المخدرات ودعم الموالين للحكومة المخلوعة

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ذكرت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن السلطات السورية اعتقلت ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، الذي يخضع لعقوبات أمريكية؛ بسبب دوره المزعوم في تهريب المخدرات ودعم القوات الموالية للحكومة المخلوعة.

ولم تكشف الوزارة، عن موعد ولا مكان اعتقال وسيم بادي الأسد.

وأضافت أنه كان مطلوبا في قضايا تهريب المخدرات وجرائم أخرى قبل إطاحة المتمردين بأسرة الأسد في ديسمبر، بعد حكم استمر 54 عاما.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات على وسيم الأسد في مارس 2023.

وأضافت أن وسيم الأسد كان يدعو بشكل علني إلى تشكيل ميليشيات طائفية؛ لدعم الحكومة وكان شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية، حيث تعاون مع موردين رفيعي المستوى لتهريب المواد المحظورة والكبتاجون وغيرها من المخدرات في جميع أنحاء المنطقة.