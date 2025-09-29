هيئة المنافذ السورية: رفع قسد للعلم السوري على معبر سيمالكا خطوة أحادية

وصفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، رفع العلم السوري على معبر سيمالكا الحدودي بأنه "خطوة أحادية" من جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ومعبر سيمالكا، هو معبر حدودي نهري يربط بين سوريا وكردستان العراق عبر نهر دجلة، ويقع في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويقابله على الجانب الآخر منفذ فيشخابور الحدودي في محافظة دهوك، ضمن إقليم كردستان العراق.

وصرح مازن العلوش، مسئول العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التابعة للحكومة السورية، لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين، قائلا: "لم يتم أي تنسيق معنا، ولا علاقة لنا برفع العلم السوري في هذا المعبر الحدودي".

وأضاف العلوش: "هذه خطوة أحادية الجانب من قبل قسد (قوات سوريا الديمقراطية) تهدف إلى خلط الأوراق".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد رفعت، يوم أمس الأحد ولأول مرة، العلم السوري إلى جانب علمها في معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان.

وانتشرت صور العلمين مرفوعين جنباً إلى جنب بسرعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً.