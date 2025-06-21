مسئول إيراني: غيرنا استراتيجيتنا الصاروخية في الهجمات تجاه إسرائيل باستبدال الكم بالنوع

رفض مسئول إيراني لشبكة "سي .إن إن" الأمريكية ادعاء إسرائيل بأن تراجع مخزون طهران من الصواريخ أجبرها على تقليص عمليات الإطلاق، قائلاً إن بلاده غيرت سياستها الصاروخية، حيث استبدلت الكم بالنوع.

وأضاف المسئول: "بدلاً من إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، تستخدم إيران الآن صواريخ دقيقة ومتطورة تستهدف مراكز عسكرية وأمنية حساسة"، حسب "سي.إن إن.عربية" الإخبارية.

وتابع: "لوحظ أن إيران أطلقت صاروخاً، وتمكن الصاروخ بسهولة من تجاوز أنظمة الدفاع الأمريكية مثل ثاد، وباتريوت، وآرو 3، وآرو 2، ومقلاع داود، ومجموعة أنظمة القبة الحديدية الأمريكية، قبل أن يضرب الهدف المحدد مسبقاً".

وشدد المسئول الإيراني على أنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تفرح بانخفاض عدد الصواريخ التي تطلق، بل من الأفضل لها أن تلتزم الصمت، وأن تكتفي بدور المراقب أمام توازن القوة الجديد الذي تمثله القدرة الإيرانية المتفوقة"، بحسب تعبيره.