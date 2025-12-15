انطلاق تصويت المصريين في الأردن بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشمل 55 دائرة في 13 محافظة وتجرى على مدار يومين بالخارج.

وقام السفير خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن رئيس اللجنة الانتخابية بالأردن، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كل التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.

وكانت السفارة المصرية لدى الأردن، قد استعدت لاستقبال أبناء الجالية بالمملكة للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريين في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، و في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.