 جيش الاحتلال: سلاح الجو يعترض هدفا جويا من قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: سلاح الجو يعترض هدفا جويا من قطاع غزة

محمد شعبان
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 8:09 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 8:09 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفعيل حالة التأهب في كيبوتس ناحل عوز بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا أن تفاصيل الحادث قيد التحقيق.

وقال في بيان نشره عبر منصة «X» قبل قليل، إنه «في تمام الساعة 8:02 مساءً، تم تفعيل الإنذارات في ناحل عوز، واعتراض سلاح الجو لـ إطلاق اجتاز الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة».

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، الخميس، عن وصول 100 شهيد إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان منذ 18 مارس إلى 1163 شهيدا، و2735 مصابا، بينما ارتفعت الحصيلة الإجمالية منذ السابع من أكتوبر إلى 50523 شهيدا و 114776 مصابا.

وارتكب جيش الاحتلال، اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق النازحين، بعد استهداف مدرسة دار الأرقم بحي التفاح شرقي غزة، مخلفا العشرات من الشهداء والجرحى.

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