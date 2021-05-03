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الأمن التركي يوقف 16 شخصًا بشبهة تمويل داعش

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 مايو 2021 - 4:57 م | آخر تحديث: الإثنين 3 مايو 2021 - 4:58 م

أوقفت قوات الأمن التركية في مدينة إسطنبول 16 شخصا للاشتباه بتمويلهم تنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن شعبة مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول أطلقت عملية للقبض على مشتبهين بتمويل داعش.

وأوضحت أن قوات الأمن نفذت عمليات مداهمة على عدد من المنازل في إسطنبول ليلة الأحد/ الإثنين، أوقفت خلالها 16 مشتبها.

وأكدت أن الشرطة تواصل تحقيقها مع المشتبهين بتهمة ارتكابهم جريمتي "معارضة قانون منع تمويل الإرهاب" و"الانتساب إلى تنظيم إرهابي مسلح".

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

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