وزير الخارجية التركي: حريصون على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حرص بلاده على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، مشيرا إلى أن أنقرة تبذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.



وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس، اليوم الإثنين، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إن هدف الزيارة التي يقوم بها وفد تركي رفيع المستوى إلى ليبيا هو تجديد الدعم للمجلس الرئاسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية.



وأوضح وزير الخارجية التركي قائلا إن: "الدعم الذي قدمناه إلى ليبيا في إطار التعاون العسكري والأمني منع الحرب ومهد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة".



وتابع تشاووش أوغلو: "هناك أصوات ترفض وجود تركيا في ليبيا، لكننا نؤكد أننا نتجه إلى خطوة ملموسة في إطار هذا الشأن".



ومضى تشاووش أوغلو: "تطرقنا إلى مذكرة التفاهم البحرية وترسيم الحدود والتعاون الاقتصادي والاستثمارات التركية في ليبيا".



وأوضح: "اتفقنا على اجتماع لتنظيم الجلسة الثانية للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى وجلسة التعاون الاقتصادي المشترك".



يشار إلى أن وفدا تركيا رفيع المستوى يضم وزير تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، يزور ليبيا.