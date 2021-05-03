العراق:سقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل قاعدة بلد الجوية دون خسائر

أكد آمر قاعدة بلد الجوية اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم الاثنين، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل القاعدة ضمن محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وقال محسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين"، لافتا الى أن "الصوايخ انطلقت من منطقتي الدوجمه والناي التابعتين لقضاء الخالص شمال محافظة ديالى باتجاه قاعدة بلد الجوية".

وأضاف محسن أن "القصف لم ينتج عنه أي خسائر تذكر".

يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات (إف 16).

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، وارتال عسكرية بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبومهدي" المهندس بضربة جوية أمريكية مطلع العام الماضي.

ويتم اتهام فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بتنفيذ تلك الهجمات .