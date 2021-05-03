الهند تسجل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين، تسجيل 368 ألفا و147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تقترب حصيلة الإصابات من 20 مليون حالة لتبلغ حاليا 19 مليون و925 ألفا و604 حالات.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز، عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 3417 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 218 ألفا و959 حالة.

وأصبحت الهند تحتل المرتبة الثالثة على العالم من حيث الوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

وقد تفاقم نقص الأكسجين الطبي في الهند. وتوفى 28 مريضا خلال الليل، وذلك بسبب نقص الأكسجين في مستشفات في ولايتي كارناتاكا ومادهيا براديش، وفقا لما ذكرته شبكة "ان دي تي في" .