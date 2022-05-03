افتتاحية الأهرام: الرئيس السيسي قاد مسيرة النهضة الشاملة التي تنعكس ثمارها على المواطن

أ ش أ

أكدت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها الصادرة اليوم الثلاثاء والتي حملت عنوان "العيد واستمرار مسيرة العطاء" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مسيرة النهضة الشاملة التي تنعكس ثمارها على المواطن المصري، وهذه هي ملامح الجمهورية الجديدة، ولذلك تتضاعف الفرحة بالعيد بالفرحة بالنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد ولتستمر مسيرة العطاء في إطار التكاتف بين الشعب والدولة.

وقالت الصحيفة بعددها الصادر اليوم إن احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك تتزامن باستمرار مسيرة الإنجازات والعطاء في مختلف المجالات وفي كل أنحاء البلاد ضمن النهضة الشاملة.

وأوضحت أنه رغم التحديات العديدة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة مثل جائحة كورونا والأزمات العالمية وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا، فإن مصر حققت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي واستمرت عملية التنمية والبناء التي تشهدها المشروعات القومية الكبرى في محور التنمية في قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرهما من المدن الذكية وإقامة بنية أساسية غير مسبوقة من شبكة حديثة من الطرق والكباري، وبناء المصانع والتوسع في الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضافت الصحيفة أنه مع نجاح الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية تستمر مسيرة العطاء والنهضة في بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته، والذي يجسده العديد من المشروعات القومية الضخمة في الصحة والتعليم وغيرهما وأبرزها مشروع حياة كريمة للارتقاء بسكان الريف المصري ومبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على العشوائيات في إطار فلسفة الدولة المصرية القائمة على أن المواطن هو الغاية من التنمية وهو أداتها في ذات الوقت، ولذلك كان المواطن في صلب عملية النهضة الشاملة من خلال المشروعات والمبادرات المختلفة غير المسبوقة التي تحققت على أرض الواقع.

وأكدت الصحيفة أنه في الجمهورية الجديدة يتزامن الإصلاح الاقتصادي والتنمية مع الإصلاح السياسي والاجتماعي والقانوني في إطار منظومة متكاملة لوضع مصر في مكانها الصحيح اللائق بها بين الأمم.





