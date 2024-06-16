الأهلي يوفر رحلات مجانية لجماهير قبل مواجهة الاتحاد السكندري

أعلن النادي الأهلي توفير رحلات مجانية لجماهيره، لحضور مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المُقرر إقامتها مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الدوري العام.

وجاء في بيان رسمي من الأهلي: "ينظم النادي رحلات مجانية لجماهيره إلى محافظة الإسكندرية بعد غد الثلاثاء المؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري".

وأضاف: "تجمع الجماهير يبدأ بداية من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا".

وأتم الأهلي: "أنه يستوجب على كل مشجع متوجه إلى ملعب المباراة اصطحاب تذكرة المباراة وبطاقة فان آي دي الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت أثناء السفر أو خلال المباراة".