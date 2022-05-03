متحدث الصحة: تطعيم المواطنين بـ 81 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد الجرعات التي تم تطعيم المواطنين بها بلغ حتى الآن 81 مليونا و384 جرعة حتى الآن، ذاكرا أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونا و400 ألف من المحصنين بالكامل حتى الآن.

وأشار عبدالغفار، إلى إطلاق حملة توعوية عن أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكدا أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، واستمرت في العمل على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، كما تواصل العمل خلال أيام العيد من 10 صباحا وحتى 3 عصرا، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

وأوضح أن معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر وصل إلى 79.53 جرعة لكل 100 مواطن وهو مايعد من المعدلات المرتفعة للتطعيمات طبقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن الجهود التي قامت بها وزارة الصحة والسكان في الاشهر الماضية أدت لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر من خلال التوسع في أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل "طرق الأبواب" ما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحي فى مصر.

وذكر أن مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية.

ولفت عبدالغفار إلى زيادة الوعي المجتمعي وتشجيع المواطنين للإقبال على خدمات التطعيم، حيث أثبتت الدراسات والدلائل العلمية وتجارب البلدان المختلفة أثر اللقاحات كإحدى أنجح التدخلات الصحية وأكثرها فعالية في إنقاذ حياة الملايين وخفض معدلات الوفاة على مر السنين.

وأضاف أن اللقاح أهم وسيلة لتجنب عدوى فيروس كورونا، حيث اللقاحات تعمل مع الجهاز المناعي على الحماية عن طريق التعرف على الفيروس فور دخوله الجسم، وإنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

وألمح إلى دور اللقاحات في حماية كل أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



