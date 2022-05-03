اتحاد الكرة المغربي ينفي إقالة خليلودزيتش

نفى الاتحاد الملكي المغربية لكرة القدم تقارير إعلامية مفادها إقالة مدرب منتخبها البوسني الفرنسي وحيد خليلودزيتش الذي قاد أسود الأطلس إلى نهائيات مونديال 2022.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "ردا على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يوم الإثنين 2 مايو 2022 اتخاذ قرار إقالة المدرب الوطني وحيد خليلودزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإنه لم يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني".

وأشار البيان إلى أن خليلودزيتش "الذي مازال في عطلة خاصة خارج المغرب، سيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا".

ومن المقرر عقد اجتماع حاسم بين الطرفين عقب عودة المدرب البوسني من إجازته سيتم خلاله تقرير مصيره على رأس الإدارة الفنية لأسود الأطلس.

وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي اتخذ قرار إقالة خليلودزيتش بسبب تصريحاته ردا رئيس الاتحاد فوزي لقجع، بخصوص عودة المستبعدين حكيم زياش ونصير مزراوي الى تشكيلة أسود الأطلس في أفق المشاركة في مونديال قطر نهاية العام الحالي.

وتضاربت التصريحات بين لقجع وخليلودزيتش في الآونة الأخيرة، فكلما خرج الأول للتأكيد على عودة نجمي تشيلسي الانجليزي وأياكس أمستردام الهولندي، يرد البوسني متشبثا بقرار الاستبعاد، آخرها في 22 أبريل الماضي عندما صرح لقناة "نوفا تي في" الأوكرانية أن قراره بعدم استدعاء زياش ومزراوي "قصة وانتهت" بالنسبة إليه.

وأوضح خليلودزيتش أن "اللاعب الذي يرفض التدريب، يرفض اللعب، يدعي الإصابات، بالنسبة إلي قصة منتهية".

واستبعد زياش ومزراوي من قبل خليلودزيتش في المباريات الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر وكذلك مباراتي الدور الحاسم ضد الكونغو الديموقراطية في نهاية مارس الماضي، لاسباب انضباطية.

وجاء تصريح خليلودزيتش بعد أسبوع من تصريح لقجع أكد فيه أن أبواب المنتخب ما زالت "مفتوحة لجميع اللاعبين المغاربة مهما كان الاختلاف مع أي لاعب (...) لا يمكنني ولا أي شخص آخر أن يحرم لاعباً مغربياً من اللعب للفريق الوطني، سواء كان زيّاش أو مزراوي أو أي لاعب آخر".

وأضاف "هذه المسألة غير قابلة للنقاش لا مع وحيد ولا مع غيره"، مؤكداً أنه سيعبّر له عن هذه "القناعة الشخصية بكل صراحة ووضوح"، عندما يعود من عطلته نهاية أبريل.

لكن بالنسبة لخليلودزيتش "المنتخب الوطني شيء مقدس، فهو ليس ملكا للاعبين (لكن) لهذا الشعب كله".

وكان زياش (29 عاما) أعلن مطلع فبراير اعتزاله اللعب دوليا بعد خلاف مع خليلودزيتش الذي اتهمه بعدم الاحترام مما يهدد، على حد قوله، تماسك المجموعة.