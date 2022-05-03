 كييف: قوات روسية تحاول التقدم إلى إقليم دونباس من الشمال - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 مايو 2022 10:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

كييف: قوات روسية تحاول التقدم إلى إقليم دونباس من الشمال

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مايو 2022 - 10:31 م

قالت القوات الأوكرانية إن قوات روسية تحاول التقدم في إقليم دونباس من الشمال من أجل حصار القوات الأوكرانية المتمركزة هناك.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقرير حول الموقف اليوم الثلاثاء إن وحدات مدرعة ووحدات مشاة وقوات مظليين ضربت أهدافا بطول خط الجبهة بين ايزيوم وبارفينكوف.

وقال التقرير إنه لمساعدة هذه الجهود "حرك المحتلون بطاريات مدافع هاون تايولبان الثقيلة عيار 240 ملم وقاذفات صواريخ سميرتش من منطقة بيلجورود إلى إيزيوم".

وأضاف التقرير أن القوات الروسية تهاجم أيضا بلدات ليمان وسفرودونتسك وبوباسنا وأفدييفكا وكوراكوفو للمضي قدما في هجومها صوب ليمان سيفرسك وسلوفيانسك، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الروسية قد حققت مكاسب فعلية على الأرض.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك