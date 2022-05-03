كييف: قوات روسية تحاول التقدم إلى إقليم دونباس من الشمال

قالت القوات الأوكرانية إن قوات روسية تحاول التقدم في إقليم دونباس من الشمال من أجل حصار القوات الأوكرانية المتمركزة هناك.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقرير حول الموقف اليوم الثلاثاء إن وحدات مدرعة ووحدات مشاة وقوات مظليين ضربت أهدافا بطول خط الجبهة بين ايزيوم وبارفينكوف.

وقال التقرير إنه لمساعدة هذه الجهود "حرك المحتلون بطاريات مدافع هاون تايولبان الثقيلة عيار 240 ملم وقاذفات صواريخ سميرتش من منطقة بيلجورود إلى إيزيوم".

وأضاف التقرير أن القوات الروسية تهاجم أيضا بلدات ليمان وسفرودونتسك وبوباسنا وأفدييفكا وكوراكوفو للمضي قدما في هجومها صوب ليمان سيفرسك وسلوفيانسك، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات الروسية قد حققت مكاسب فعلية على الأرض.