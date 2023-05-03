المشدد 6 سنوات لأب قتل نجلته بسبب شكه فى سلوكها بالدقهلية

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد 6 سنوات لأب تخلص من ابنته بعد وصلة تعذيب وكي بالنار وتخلصه منها بسبب سوء سلوكها وتردد بعض الأقاويل على لسان أهل قريته بكونها مارقة السلوك بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

صدر الحكم برئاسة مستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية مستشار وليد محمد حسنى الديب، ومستشار محمد حسن السيد عاشور، ومستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضيه رقم ۲۰۱٦٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز السنبلاوين، والمقيدة برقم ٢٠٠٨ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم إبراهيم.ع.إ.ح.م (41 سنة)، سائق لأنه بتاريخ 6/9/2022 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية قتل المجني عليها ابنته حنين، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سكينا، وعصا خشبية.

وبين أمر الإحالة أن المتهم ما أن ظفر بها حتى قام بالتعدي عليها بالضرب ولم يكتف بما أقدم عليه من آلم بل استغل حداثة عمرها، وكبل كلتا يديها وقدميها وأوثقها بأحد الأسِرة وانهال عليها ضربا بالعصا متماديا في تعذيبها، ثم استل سكينا وألهب نصله وحرق قدميها حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها الأخيره محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، قاصدا من ذلك إزهاق روحها وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين وأداة عصا خشبية.

وشهد المقدم حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أن تحرياته دلته على صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليها فأعد لذلك العرض سكين وعصا خشبية، لعصيانها أوامره وتكرار تغيبها الدائم والعودة متأخرة لمسكنها دون إذنه، وسوء سمعتها في بلدته فانتظرها حتى قدمت في وقت متأخر لمسكنه وقام بتكبيلها وتقييدها وانهال عليها ضربا بعصى بمناطق متفرقة من جسدها، وألهب نصل سكين وقام بحرق قدميها وظل يتناوب عليها بالضرب والتعدى حتى فاضت روحها.

وأضاف، أنه تمكن من ضبط المتهم والعصى والسكين بإرشاده، وبمواجهته أقر بأنهما المستخدمان في ارتكابه الواقعة.