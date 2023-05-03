 ليفربول يقترب من أول صفقاته الصيفية بضم بطل العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مايو 2023 9:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

ليفربول يقترب من أول صفقاته الصيفية بضم بطل العالم

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 9:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 9:02 م

أصبح ألكسيس ماك ليستر نجم نادي برايتون قريب من الرحيل عن ملعب أميكس هذا الصيف، حيث يتلقى اهتماماً من أندية الدوري الإنجليزي.

وبحسب الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " فإن ليفربول هو النادي المفضل للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الدولي.

ولا يعد سراً بأن ليفربول يخطط لتعزيز فريقه خاصة في منطقة خط الوسط، حيث عانوا من إصابات لدى معظم اللاعبين هذا الموسم.

وتسبب هذه الإصابات في ضياع العديد من النقاط على الفريق في الدوري الإنجليزي وكذلك خسارة ألقاب كأس الرابطة وكأس الإتحاد ومغادرة دوري أبطال أوروبا. 

ويثق ليفربول من إمكانية التعاقد مع ألكسيس ماك ليستر ولن يكون الاتفاق مع برايتون مشكلة بالنسبة للريدز.

ويعد اللاعب هدفاً لتشيلسي لكنه ليس أولوية لهم كما لن يستطيع مانشستر يونايتد إتمام صفقة ماك ليستر بسبب عملية بيع النادي ويريد ليفربول استغلال الوضع بضم اللاعب .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك