ليفربول يقترب من أول صفقاته الصيفية بضم بطل العالم

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أصبح ألكسيس ماك ليستر نجم نادي برايتون قريب من الرحيل عن ملعب أميكس هذا الصيف، حيث يتلقى اهتماماً من أندية الدوري الإنجليزي.

وبحسب الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو " فإن ليفربول هو النادي المفضل للتعاقد مع النجم الأرجنتيني الدولي.

ولا يعد سراً بأن ليفربول يخطط لتعزيز فريقه خاصة في منطقة خط الوسط، حيث عانوا من إصابات لدى معظم اللاعبين هذا الموسم.

وتسبب هذه الإصابات في ضياع العديد من النقاط على الفريق في الدوري الإنجليزي وكذلك خسارة ألقاب كأس الرابطة وكأس الإتحاد ومغادرة دوري أبطال أوروبا.

ويثق ليفربول من إمكانية التعاقد مع ألكسيس ماك ليستر ولن يكون الاتفاق مع برايتون مشكلة بالنسبة للريدز.

ويعد اللاعب هدفاً لتشيلسي لكنه ليس أولوية لهم كما لن يستطيع مانشستر يونايتد إتمام صفقة ماك ليستر بسبب عملية بيع النادي ويريد ليفربول استغلال الوضع بضم اللاعب .