 أحمد حسن: غياب عبدالله السعيد مؤثر.. وبيراميدز قادر على التتويج بكأس السوبر - بوابة الشروق
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أحمد حسن: غياب عبدالله السعيد مؤثر.. وبيراميدز قادر على التتويج بكأس السوبر

الشروق
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 2:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 2:13 ص

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق، إن مباراة بيراميدز ضد الأهلي في كأس السوبر المحلي، لا تقل عن لقاء القمة بين الأحمر والزمالك. 

ويلعب الأهلي مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في بطولة السوبر المصري.

وأضاف أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: «فريق بيراميدز يملك العديد من اللاعبين المميزين في كل المراكز، ولكن غياب عبد الله السعيد يؤثر على أدائه».

وتابع: «أتمنى أن يعلم لاعبو بيراميدز أنهم فريق كبير ومجموعة مميزة، والمباراة ستكون صعبة للغاية على الطرفين».

وأوضح: «بيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك فنيا ولديه القدرة على التتويج بكأس السوبر».

وأتم: «مباراة السوبر مختلفة عن نهائي الكأس، لأن هناك بعض اللاعبين سيعودون لبيراميدز في الهجوم مثل مصطفى فتحي».


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