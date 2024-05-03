سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بإهناسيا

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف لبدء تفعيل المبادرة، التي تتبناها المحافظة، بالتعاون مع كبار وممثلى وأصحاب محلات الجزارة، والتي تستهدف تخفيض سعر اللحوم البلدية، بالتزامن مع أعياد الربيع والقيامة والأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد، عددا من محلات الجزارة المشاركة في المبادرة، حيث أثنى السكرتير العام المساعد على تجاوب أصحاب محلات الجزارة وحرصهم على المشاركة في المبادرة، وهو ما اتضح أثناء اجتماع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مع عدد من كبار وممثلى الجزارين على مستوى المراكز، للاتفاق على آليات وخطوات تفعيل المبادرة، تيسيرا على المواطنين خاصة مع حلول المناسبات والأعياد التي يزداد خلالها الطلب على السلع اللحوم.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: ناصر سيف رئيس مركز ومدينة إهناسيا، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية والتعاون، ومسئولى التموين ومباحث التموين والطب البيطري.