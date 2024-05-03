فلسطين ترحب بقرار ترينيداد وتوباجو الاعتراف بها

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية ترينيداد وتوباجو الاعتراف بدولة فلسطين.

وثمن عباس الخطوة، التي قال إنها تساهم في "تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي اتخاذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف عباس: "جمهورية ترينيداد وتوباجو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية".

وأشار إلى أن "هذا القرار المبدئي يأتي تتويجا لهذه المواقف، واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال". كما أوضح أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد "حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي".

وتابع: "تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسئولياتها، والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكل شعوب الأرض"، بحسب المصدر ذاته.

وأمس الخميس، أعلنت ترينيداد وتوباجو الواقعة في منطقة الكاريبي الاعتراف بدولة فلسطين، على خلفية قرار مجلس الوزراء بأن الاعتراف الرسمي بفلسطين "سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين"، وفق "وفا".