السلطات الألمانية تشتبه في تخطيط 4 أشخاص لشن هجوم بقنابل

تشتبه السلطات الألمانية في تخطيط 4 شباب تم القبض عليهم نهاية مارس الماضي لشن هجوم إسلاموي بقنابل.

جاء ذلك في تقرير سري قدمته وزارة داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا إلى برلمان الولاية.

وفي بادئ الأمر كانت السلطات تشتبه في أن المجموعة تخطط لتنفيذ هجمات بمواد حارقة "مولوتوف". وبحسب التقرير، تبادل المراهقون عبر دردشة على الإنترنت تعليمات تصنيع متفجرات.

وبحسب بيانات سابقة لوزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا هربرت رويل، فإن المعتقلين هم فتاتان وشابان تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاما من مدن دوسلدورف وليبشتات وإيزرلون وأوستفيلدرن. وبحسب المحققين، فقد أعلن الأربعة موافقتهم على تنفيذ جرائم قتل "بالاقتران مع الإعداد لعمل عنف خطير من شأنه أن يعرض الدولة للخطر".

وكما تبين من تقرير رويل المقدم إلى برلمان الولاية، فقد انتبه المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في البداية إلى الفتاة المنحدرة من إيزرلون /16 عاما/ لأنها شاهدت مواد دعائية لتنظيم داعش وأرادت السفر إلى سوريا. وخلال مداهمة يوم خميس العهد قبيل عيد القيامة صادرت السلطات الهاتف المحمول للمراهقة وسكين، بالإضافة إلى ساطور من غرفة شقيقها. وتم العثور على المحادثات مع باقي المشتبه بهم على الهاتف المحمول.

وبحسب التقرير، كانت الدردشات تدور حول التخطيط لهجوم بالقنابل في دورتموند أو دوسلدورف أو كولونيا أو إيزرلون أو شتوتجارت بحلول نهاية أيار/مايو. وأعلنت الفتاة صاحبة الهاتف المصادر في الدردشات أنها ستجلب أيضا ساطور شقيقها معها خلال الهجوم.