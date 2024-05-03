كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، لأول مرة عن تفاصيل ارتباطه بـ نادية الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وسبب انفصاله عنها.

وقال عمر كمال، في حواره ببرنامج خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: "أنا مبحبش اتعرف بموضوع عاطفي أو شخصي، وزعلت لما علاقتي اتعرفت لأن مردودها عند الناس لم يكن جيد، ومش عارف الناس شافت الموضوع ازاي".

وتابع: "أنا في الفترة دي لم أكن متزن نفسيًا ولم أستطيع النوم إلا بأدوية ومهدئات، وسلوكياتي لم تكن منضبطة، والأدوية كانت مأثرة عليا لدرجة أن ممكن حد ياخد مني مبلغ مالي وأنسى خالص، وكنت بأخد الأدوية دي بدون علم وناس وصفتلي ودخلت في متاهة، والموضوع قلب معايا بهلوسة، ومرة مدير أعمالي راح جابني من على الدائري وأنا خابط العربية، وتاني يوم معرفتش أني عملت كده، والسنة والنص دي أثرت على شغلي".

وأضاف: "ممكن الغلط يكون من عندي لأني عملت في نفسي كده، هي مكانتش فاتحة خير عليا والمفروض الانسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل ناحية الغلط متميلش معايا لأ تعدلني، تجربة مكانتش حلوة عليا، السلبي فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال لأني كنت بقع ومش نفسي، أنا حبيتها أكيد ولكن التجربة ضرتني".

واستكمل: "ربنا حبيبي، وفي كل موقف في حياتي كنت هقع فيه شالني، وربنا وقف معايا ممكن يكون علشان أمي أو اخواتي أو خير بعمله أو علشان براعي ربنا في فرقتي، أنا دايمًا بصحي نفسي ودايمًا عندي النفس اللوامة، وطول ما أنا بدخل ربنا في طرف الميزان همشي كويس".

وأشار: "ممكن أكون في علاقة وعصيت ربنا، فربنا يديني قلم ويكسرني علشان يسمع صوتي، وأنا فوقت وحاولت ترجعني وأول ما أتأكدت أني مش راجع شوفت الوش التاني، وناس تانية ظهرت، طب ده أنا قرأت دراسة بتقول أن الشخص الطبيعي السوي العادي علشان يطلع من علاقة ويستشفى منها عايز 6 شهور، وبدأ ربنا يبينلي حكمته وأن قراري صح". واختتم: "ده أنتي لو عندك جاكيت ولبستيه في مناسبة بيصعب عليكي تشحتيه، ولو عندي عربية بتصعب عليا وبحن لها، وتأكدت أن قراري كان صح وفوقت والدنيا بقت أحلى كتير".