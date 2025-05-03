كشف يوسف أبوكويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، آخر تطورات الوضع الميداني في قطاع غزة، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه لكل شيء في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جملة من المجازر بحق المدنيين، من خلال استهداف المنازل والخيام النازحين في مدينة خان يونس».

وأشار إلى «سقوط 19 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منازل وخيام النازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة».

وذكر أن «الاحتلال استهدف بطائرة مسيرة مجموعة من المواطنين ما أدى إلى استشهاد شخص، فيما أصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مواطنين جنوبي مدينة خان يونس».

وأضاف أن «المجازر الإسرائيلية مستمرة والتي غالبا تكون بحق النساء والأطفال»، لافتًا إلى وجود نقص حاد في معظم الأدوية والأغذية الأساسية اللازمة للمرضى.

وأوضح أن التطور اللافت في قطاع غزة، هو انتشار الفوضى نتيجة انتشار المجاعة الحقيقية التي أصبحت تتفشى في كل ركن من أركان القطاع، في ظل تعنت من جيش الاحتلال، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وشح السلع ونقصها في الأسواق، وارتفاع الأسعار في المقابل.