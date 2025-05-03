الجيش اللبناني يعلن توقيف أشخاص لتورطهم في حيازة السلاح وذخائر حربية

أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم السبت، توقيف أشخاص لتورطهم في حيازة السلاح وذخائر حربية.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، أوقفت عددًا من المواطنين أمس الجمعة، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى إصابة مواطنين في بلدة صديقين – صور.

وأوضح أن الوحدة أوقفت المواطنين: (ع.ع.)، (م.ع.)، (م.ه.)، (ح.ع.)، (م.ب.)، (ي.ع.)، لتورطهم في الإشكال وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

وأشار إلى أن دورية من مديرية المخابرات في بلدة الدلهمية – الشوف أوقفت المواطنَين (ب.ح) و(ح.س) والفلسطنيَّين (ع.ا) و(ع.ع) لكونهم مطلوبين بجرم إطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

ولفت إلى أنه «سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».