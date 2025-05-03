عائلات الأسرى الإسرائيليين: تصعيد القتال لن يقتل المحتجزين فقط بل سيمحو جثث القتلى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، السبت، إن تصعيد القتال في القطاع لن يؤدي إلى مقتل ذويهم فحسب بل إلى محو جثث القتلى منهم أيضا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك نظمته عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب.

وقال قريب أحد الأسرى خلال المؤتمر: «تصعيد القتال لن يقتل المحتجزين فقط، بل سيمحو أيضا جثامين القتلى»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف أن الحرب التي يدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها حرب سلام، هي حرب قتل المحتجزين، ويجب الوقوف ضدها.

فيما ذكر قريب آخر لأحد الأسرى، أن استدعاء جنود الاحتياط بهدف توسيع العملية العسكرية في غزة، لن ينتج عنها سوى موت المحتجزين.

ويواجه نتنياهو اتهامات متزايدة في إسرائيل بأنها يعرقل الإفراج عن الأسرى من خلال الإصرار على استمرار الحرب وإفشال أي جهود للتوصل لاتفاق.