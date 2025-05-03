جامعة كفر الشيخ تعلن ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري بالجامعة، تحت عنوان: "الطب البيطري بين الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي في ضوء رؤية مصر 2030"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري؛ لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة والمعرفة بين الخبراء والباحثين وتحقيق الدور المهم لكلية الطب البيطري في خدمة المجتمع، وبما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور سمير الشاذلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الغنام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من السادة عمداء كليات الجامعة السابقين والحاليين، وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالحضور، مقدما الشكر والتهنئة لكل من شارك في إعداد وإنجاح هذا المؤتمر، متمنيا دوام التوفيق لجميع المشاركين.

وأكد أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال في المجالات كافة، موضحا أن فعاليات المؤتمر أكدت أهمية الدور الفعال للطب البيطري، وقدرته على إحداث فارق مؤثر في تحقيق مساعي التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن المؤتمر حرص على وضع عدد من المحاور التي تغطي على اختلافها مجالات الطب البيطري المتعددة إلى جانب عدد من الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة، مشيرا إلى أن المؤتمر قد حقق نجاحا باهرا بفضل الدعم المستمر من إدارة الجامعة لرعاية ودعم المؤتمرات التي تنظمها كليات الجامعة.

وتمنى أن تكون التوصيات التي خرج بها المؤتمر توصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يخدم رؤية مصر 2030.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر انتهى إلى عدة توصيات تضمنت الآتي:

توسيع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي في مجالات التشخيص المبكر، والعلاج، والوقاية من الأمراض الحيوانية، مع التركيز على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء، بما يساهم في تطوير نظم الرقابة والوقاية، وتفعيل منظومة "الصحة الواحدة" من خلال التكامل بين قطاعات الطب البيطري والبشري والبيئي؛ لمكافحة الأمراض المشتركة وتحسين الصحة العامة.

ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من خلال إدخال النظم الذكية في الإدارة والتغذية والرعاية البيطرية، بما يحقق معايير الاستدامة وجودة المنتج الحيواني، وتنمية المهارات البشرية من خلال برامج تدريبية وتطوير مهني مستمر للأطباء البيطريين والفنيين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو والبيوتكنولوجي.

وتفعيل التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية المصرية وتوسيع فرص الشراكة مع الجامعات والمراكز المتخصصة لتطوير البحث العلمي والتطبيقات البيطرية المتقدمة، والاهتمام بالجانب الأخلاقي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي في رعاية الحيوان، ووضع ضوابط واضحة تضمن الرفق بالحيوان ومراعاة القيم الإنسانية.

واقتراح خطة وطنية مستدامة لتنمية قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية.

وفي نهاية المؤتمر، كرم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، المشاركين في المؤتمر لخروجه بهذا الشكل المشرف، متمنيا لهم مزيد من التقدم والتوفيق.