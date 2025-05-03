فوز مثيرللجونة أمام إنبي في الدوري

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حقق فريق الجونة فوزًا صعبًا على إنبي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة إنبي ضد الجونة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 45+3 احتساب ضربة جزاء لصالح الجونة بعد تدخل من أحمد صبيحة مدافع إنبي على أكيم فافور، ونجح أحمد شوشة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 45+6.

وأحرز الجونة الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق أوجو صامويل ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

يستمر صراع الهبوط مشتعلًا في ظل المنافسة القوية بين الفرق التي تصارع من أجل البقاء.

وتضم مجموعة الهبوط في الدوري 9 فرق، يهبط صاحب المركز الثامن والتاسع إلى دوري المحترفين.

ورفع الجونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الهبوط، بينما يظل إنبي مهددا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.