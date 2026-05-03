قنصل إيطاليا بالإسكندرية: توثيق بصري جديد يعكس عمق الروابط الثقافية مع مصر

أعلن ماريو دي باسكوالي قنصل إيطاليا بالإسكندرية، الانتهاء من فعاليات ورشة التوثيق والتصوير الخاصة بالقنصلية الإيطالية الفخرية بالإسكندرية، والتي أُقيمت بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الفنون البصرية.

وأوضح دي باسكوالي، اليوم، أن الورشة شهدت حضور نيفين غريب عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وجاءت تحت إشراف محمد عبد السلام أستاذ تاريخ الفن بقسم التصوير بالكلية، في إطار تعاون مثمر يهدف إلى توثيق التراث المعماري والثقافي المرتبط بالقنصلية.

وأشار إلى أن هذه الورشة سبقتها إقامة معرض بعنوان: "داتا قديمة"، والذي استعرض مجموعة من المواد البصرية والأرشيفية التي توثق مراحل تاريخية مختلفة.

وأكد أن المعرض والورشة يمثلان امتدادًا لرؤية تسعى إلى الحفاظ على الذاكرة البصرية وتعزيز الحوار الثقافي بين مصر وإيطاليا.

وبين قنصل إيطاليا، أن هذه الأنشطة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتبرز دور الإسكندرية كمركز حضاري وثقافي يجمع بين مختلف الثقافات.

وأشاد بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة وما تقدمه من دعم علمي وفني في هذا الإطار.