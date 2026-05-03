محافظ البحيرة تعتمد حركة تنقلات وتكليفات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حركة تنقلات وتكليفات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية لعدد من مراكز ومدن المحافظة، إذ تأتي هذه القرارات في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، ودفع منظومة العمل الميداني، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت "عازر"، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الحركة تأتي تماشيًا مع توجهات الدولة في تمكين القيادات القادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع، مشددة على أن المعيار الأساسي في التقييم هو تحقيق رضا المواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ، أن الفترة المقبلة تتطلب عملا دؤوبا وتواجدا ميدانيا مستمرا بين المواطنين للوقوف على احتياجاتهم وحل مشكلاتهم بشكل فوري، مؤكدة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في المراكز كافة.

فيما شملت الحركة التي اعتمدتها محافظ البحيرة، تكليف نخبة من القيادات للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية في عدد من المراكز الحيوية، وجاءت الأسماء والتكليفات كالتالي:

مركز ومدينة كفر الدوار: تكليف نبيل عبد القادر يوسف.

مركز ومدينة كوم حمادة: تكليف أحمد زكريا فرغلي.

مركز ومدينة أبو حمص: تكليف محمد عبد الفتاح علي أبو زيد.

مركز ومدينة إدكو: تكليف هيثم محمود محمد الحداد.

مركز ومدينة المحمودية: تكليف عبد الناصر رجب القزاز.

مركز ومدينة الرحمانية: تكليف اللواء خالد أحمد رسلان.

وتستهدف هذه الحركة المحدودة إحداث حالة من التوازن في الإدارة المحلية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للقيادات المكلفة في تحسين منظومة النظافة، ومتابعة مشروعات «حياة كريمة»، والتصدي بحزم لكل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.