ترامب: سنخفض القوات الأمريكية في ألمانيا بشكل أكبر بكثير من 5000 جندي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة ستخفض بشكل كبير وجودها العسكري في ألمانيا، مما يصعد الخلاف مع المستشار فريدريش ميرتس في الوقت الذي يسعى فيه إلى تقليص التزام أمريكا بالأمن الأوروبي.

وكان البنتاجون قد أعلن في البداية يوم الجمعة أنه سيسحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا، ولكن عندما سئل يوم السبت عن سبب هذه الخطوة، لم يقدم ترامب تفسيرا وقال إن تخفيضا أكبر قادم.

وقال ترامب للصحفيين في فلوريدا: "سوف نقوم بالتخفيض بشكل كبير، وسنخفض إلى ما هو أبعد بكثير من 5 آلاف جندي".

وفي وقت سابق من يوم السبت، بدا وزير الدفاع الألماني هادئا تجاه أنباء رحيل 5 آلاف جندي أمريكي من بلاده.

وقال بوريس بيستوريوس إن هذا التخفيض، الذي هدد به ترامب لسنوات، كان متوقعا، وقال إن الدول الأوروبية بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها الخاص، لكنه شدد أيضا على أن التعاون الأمني أفاد جانبي الشراكة عبر الأطلسي.

وقال بيستوريوس لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": "إن وجود الجنود الأمريكيين في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يصب في مصلحتنا وفي مصلحة الولايات المتحدة".

وواجه الانسحاب المخطط له مقاومة من الحزبين في واشنطن، مع انتقادات سريعة من الديمقراطيين وقلق من الجمهوريين من أن ذلك سيرسل "إشارة خاطئة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي دخل غزوه الشامل لأوكرانيا مؤخراً عامه الخامس.

ويأتي قرار ترامب في وقت يصب فيه غضبه على الحلفاء الأوروبيين بسبب عدم رغبتهم في الانضمام إلى حملته مع إسرائيل ضد إيران، وقد هاجم قادة مثل ميرتس، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.