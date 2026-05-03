اتحاد الناشرين العرب يبحث مع وزير الثقافة المغربي دعم النشر الرقمي وحل أزمة شحنات الكتب

- رشاد: نناشد دعم الناشرين اللبنانيين بعد خسائر جسيمة طالت دور النشر ومخازن الكتب





عقد الدكتور محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية، اجتماعًا مع اتحاد الناشرين العرب والاتحاد الدولي للناشرين، أمس السبت، على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، بمشاركة واسعة من قيادات قطاع النشر عربيًا ودوليًا.

وشهد اللقاء حضور جفانتسا جوباڤا رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، إلى جانب الدكتورة غزلان دروس مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وخوسيه بورجينو أمين عام الاتحاد الدولي للناشرين، وأحمد رشاد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للناشرين، وطارق سليكي رئيس اتحاد الناشرين المغاربة، وهشام العلمي رئيس الاتحاد المهني لناشري المغرب.

وجاء الاجتماع عقب ندوة حول النشر الرقمي والذكاء الاصطناعي، نظمت بالتعاون بين الاتحاد الدولي للناشرين واتحاد الناشرين المغاربة والاتحاد المهني لناشري المغرب، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الناشرين الدوليين والمغاربة، واستشراف مستقبل النشر الرقمي، وآليات حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام صناعة الكتاب.

وأعرب الاتحاد الدولي للناشرين عن تقديره للمملكة المغربية ولوزير الشباب والثقافة والتواصل، على تحديث قانون الملكية الفكرية بما يواكب التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه، استعرض محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أزمة تأخر شحنات الكتب المصرية وبعض إصدارات دور النشر العربية المشاركة، مطالبًا بسرعة التدخل لإنهاء إجراءات دخولها إلى ميناء الدار البيضاء، وتقديم الدعم للناشرين الذين وصلت إصداراتهم في النصف الثاني من المعرض.

كما تطرق رشاد إلى أوضاع الناشرين اللبنانيين في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى ما تعرضت له بعض دور النشر ومخازن الكتب من قصف وتدمير، ما أسفر عن خسائر كبيرة طالت آلاف الكتب في مختلف مجالات المعرفة، داعيًا إلى ضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه المرحلة.

وفي المقابل، أكد الوزير محمد المهدي بنسعيد تبنيه لمطالب اتحاد الناشرين العرب، مشددًا على حرصه على تذليل العقبات التي تواجه الناشرين العرب، ودعم صناعة النشر بما يسهم في تطويرها وتعزيز حضورها.