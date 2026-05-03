البنك الأهلي يهزم مودرن سبورت بريمونتادا مثيرة في الدوري

حقق فريق البنك الأهلي الفوز مساء اليوم الأحد، على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الهبوط لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر مودرن سبورت بالتسجيل في الدقيقة 26 عن طريق رشاد المتولي بتسديدة صاروخية سكنت الشباك، ليسجل بعدها أحمد ياسر ريان للبنك الأهلي في الدقيقة 76، ثم سجل ياو أنور الهدف الثاني في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يصل البنك الأهلي للنقطة 42 في المركز الثاني من مجموعة الهبوط برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 31 تواجد بهم في المركز السادس.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الخميس المقبل في الجولة التاسعة، وفي نفس الجولة يلعب مودرن مع الاتحاد يوم الجمعة.