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توقفت الرحلات والعمليات في مطار الخرطوم بالتزامن مع دعوات التظاهرات احتجاجا على فض اعتصام المحتجين وسط العاصمة السودانية، حسبما أفادت قناة «سكاي نيوز».

وذكرت القناة أن عدد قتلى محاولة فض الاعتصام في الخرطوم ارتفع إلى 12 شخصًا.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز"، بخروج مظاهرات متفرقة في مناطق الخرطوم، ومن أخرى، احتجاجا على فض اعتصام القيادة في وقت مبكر، الاثنين، وسط انتشار كثيف لعناصر الأمن والجيش في كل التقاطعات المؤدية إلى القيادة وفي وسط الخرطوم.

وتصاعدت أعمدة دخان أسود في مناطق بعيدة عن موقع الاعتصام في الخرطوم، فيما يبدو أن المتظاهرين أشعلوا النيران في الإطارات المطاطية لقطع الطرقات.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن شخصين على الأقل قتلا كما أصيب العشرات خلال الهجوم الذي ما زال مستمرا.

ويأتي العنف في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات بين المحتجين والمجلس العسكري السوداني لطريق مسدود بسبب المطالب بسلطة مدنية.